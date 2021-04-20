Любимов привёл приём граждан в онлайн-режиме

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Во вторник, 20 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл приём граждан в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что в приёмную партии «Единая Россия» могут обратиться все жители Рязанской области — по телефону или дистанционно по видеосвязи. Поскольку в данный момент в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией очные приёмы в данный момент невозможны.

– Прием граждан в качестве секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» я провожу на регулярной основе. Для меня имеет большое значение то, что люди обращаются со своими просьбами, заботами в партийную приемную, это говорит о доверии к партии, – сказал губернатор.– Одним из важнейших приоритетов для нас остается поддержка людей. Все пожелания и наказы жителей региона должны быть учтены в дальнейшей работе по развитию региона – это задача по-прежнему является главной.

На приёме рассмотрели обращение жителя Кадома Сергея Конюхова – мужчина попросил создать на стадионе в посёлке площадку для игры в волейбол и утсановить дополнительное оборудование для занятий физкультурой.

площадку для игры в волейбол, а также установить оборудование для занятий физкультурой и спортом на свежем воздухе. Министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина сообщила, что заявка «Устройство спортивной площадки по ул. Набережной в р.п. Кадом Рязанской области» прошла конкурсный отбор в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Николай Любимов заявил, что спортивный объект, который люди очень ждут, должен быть построен уже в этом году.

– На реализацию проекта будет выделена субсидия из областного бюджета – более полутора миллионов рублей. Надеюсь, что спортивная площадка появится в Кадоме в запланированные сроки и позволит увеличить количество жителей, которые желают вести здоровый образ жизни,– сказал Губернатор.

Вопрос о неудовлетворительном уличном освещении в с. Истобники Рыбновского района поднял в ходе приема машинист насосных установок пожарного поезда станции «Рыбное» Александр Шестаков. Он отметил, что на все село, где проживает около 200 человек, приходится всего 5 фонарей. По словам Губернатора Николая Любимова, вопрос будет решен уже в этом году. Средства на установку более 50 опор наружного освещения запланированы в районном бюджете. Строительные работы будут проведены летом. Срок их завершения намечен на август.

– Надеюсь, что подрядчик выполнит работы качественно и в срок. И в селе появится нормальное освещение, как вы и просите. Спасибо вам за то, что поднимаете такие вопросы. Тема благоустройства сейчас – одна из важнейших в создании комфортной среды для людей в наших городах и селах, – отметил Николай Любимов.

С просьбой отремонтировать автодорогу по улице Сосновой в р.п. Чучково обратилась учитель математики местной школы, депутат Совета депутатов муниципального образования – Чучковское городское поселение Любовь Вахонина. Она отметила, что дорога, протяженностью в 694 метра, была в бывшем военном городке еще в советские годы. Этот участок дороги длительное время не ремонтировался и находится в плохом состоянии. Жителям улицы Сосновой, а это 440 человек, среди которых много молодых семей, ежедневно приходится преодолевать полосу препятствий.Губернатор отметил, что дорогу обязательно нужно приводить в порядок. Она включена в план дорожного ремонта на 2021 год и по госпрограмме Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» предусмотрено необходимое финансирование.