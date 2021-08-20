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Пятница, 20 августа, 2021
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Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов

Елена Лобанова
Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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В пятницу, 20 августа, Николай Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов. Об этом он заявил во время рабочей поездки на территорию Введенского раскопа в Кремле Переяславля Рязанского. Несколько дней назад там нашли первую берестяную грамоту, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор подчеркнул, что Рязань — десятый город в России и 13-й в мире, где были найдены такие памятники древности. 

— Первая и пока единственная берестяная грамота Переяславля Рязанского – достояние рязанцев. Сначала ее обработают и расшифруют профессионалы в Москве. После грамота обязательно вернется в наш рязанский музей, — отметил Николай Любимов. 

Глава региона предложил подумать над созданием школы молодых археологов. По его мнению, этот проект вполне может претендовать на грант. 

— Данный вопрос нужно проработать вместе с РГУ имени Есенина и нашими специалистами. Рязанцы гордятся своей историей, и эту гордость надо подпитывать не искусственно, а естественным путем, – подчеркнул губернатор.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что комплексный проект с просветительскими и методическими занятиями будет реализован в течение года. 

А министр культуры и туризма региона Виталий Попов добавил, что вопрос создания межрегионального центра с организацией фондохранения уже давно находится в процессе обсуждения. 

В завершение встречи Николай Любимов пообщался с волонтерами – участниками раскопок и осмотрел обнаруженный археологами фрагмент улицы.

  • Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов
  • Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов
  • Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов
  • Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов

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