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В пятницу, 20 августа, Николай Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов. Об этом он заявил во время рабочей поездки на территорию Введенского раскопа в Кремле Переяславля Рязанского. Несколько дней назад там нашли первую берестяную грамоту, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что Рязань — десятый город в России и 13-й в мире, где были найдены такие памятники древности.

— Первая и пока единственная берестяная грамота Переяславля Рязанского – достояние рязанцев. Сначала ее обработают и расшифруют профессионалы в Москве. После грамота обязательно вернется в наш рязанский музей, — отметил Николай Любимов.

Глава региона предложил подумать над созданием школы молодых археологов. По его мнению, этот проект вполне может претендовать на грант.

— Данный вопрос нужно проработать вместе с РГУ имени Есенина и нашими специалистами. Рязанцы гордятся своей историей, и эту гордость надо подпитывать не искусственно, а естественным путем, – подчеркнул губернатор.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что комплексный проект с просветительскими и методическими занятиями будет реализован в течение года.

А министр культуры и туризма региона Виталий Попов добавил, что вопрос создания межрегионального центра с организацией фондохранения уже давно находится в процессе обсуждения.

В завершение встречи Николай Любимов пообщался с волонтерами – участниками раскопок и осмотрел обнаруженный археологами фрагмент улицы.