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В пятницу, 20 августа, Николай Любимов предложил создать в Рязани школу молодых археологов. Об этом он заявил во время рабочей поездки на территорию Введенского раскопа в Кремле Переяславля Рязанского. Несколько дней назад там нашли первую берестяную грамоту, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор подчеркнул, что Рязань — десятый город в России и 13-й в мире, где были найдены такие памятники древности.
Глава региона предложил подумать над созданием школы молодых археологов. По его мнению, этот проект вполне может претендовать на грант.
Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что комплексный проект с просветительскими и методическими занятиями будет реализован в течение года.
А министр культуры и туризма региона Виталий Попов добавил, что вопрос создания межрегионального центра с организацией фондохранения уже давно находится в процессе обсуждения.
В завершение встречи Николай Любимов пообщался с волонтерами – участниками раскопок и осмотрел обнаруженный археологами фрагмент улицы.