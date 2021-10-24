Любимов поручил помочь людям в посёлке Лесной Шиловского района

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение помочь людям в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом он написал на странице ВКонтакте.
Напомним, утром в пятнциу, 22 октября, на плредприятии «Эластик» произошёл взрыв в цеху по производству пороха. погибла вся смена из 17 человек.
Любимов назвал произошедшее вопиющим случаем и призвал сделать всё, чтобы подобные трагедии не повторялись.
Глава региона поручил выехать на место для оказания необходимой помощи сотрудникам соцзащиты, ЗАГС, уполномоченным по правам человека и ребёнка. Также в Шиловский район направлены юристы.
Специалисты должны помочь людям оформить документы, рассказать о провах и дать оперативные консультации.