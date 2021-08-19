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Четверг, 19 августа, 2021
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Любимов осмотрел ООО «Приокское мясо» в Спасском районе

Елена Лобанова
Любимов осмотрел ООО "Приокское мясо" в Спасском районе
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В четверг, 19 августа, в рамках рабочей поездки в Спасский район Николай Любимов ознакомился с деятельностью ООО «Приокское мясо». Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

Губернатору показали животноводческий комплекс на 3 600 голов дойного стада. Глава региона осмотрел сельскохозяйственную технику и оборудование. Ферму построили в рамках инвестиционного проекта с правительством Рязанской области. Предприятия начало работу в октябре 2020 года. 

Планируется, что «Приокское мясо» выйдет на полную мощность в 2020 году. Тогда на ферме смогут производить 40 000 тонн молока в год. 

В настоящее время уже построили корпус на 1 222 места с малым доильным залом, приобрели 760 коров. Возведен ряд площадок для размещения телят, комбифуражный склад, дезбарьеры, силосно-сенажные траншеи, проведены необходимые инженерные коммуникации. Запущен пастеризатор молока, проведено благоустройство территории.

В конце экскурсии Николай Любимов отметил, что Спасский район должен развиваться разновекторно. 

— В сфере сельского хозяйства в муниципалитете есть над чем работать, в том числе в плане вовлечения в оборот неиспользуемой пашни. У Спасского района масса возможностей для развития экологического туризма. Нужно активнее привлекать к этому наш малый и средний бизнес, создавать соответствующую инфраструктуру, — подчеркнул губернатор Рязанской области.

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