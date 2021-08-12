Любимов оценил готовность Новомичуринской школы к новому учебному году

В четверг, 12 августа, Николай Любимов посетил школу №3 в Новомичуринске. Губернатор оценил готовность учреждения к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Глава региона осмотрел спортивный зал, где в этом году провели ремонт в рамках областной программы. На эти цели выделили 886 500 рублей. Также в рамках подготовки к новому учебному году в школе отремонтировали кровлю здания, отопительные системы и заменили окна.
Губернатор напомнил, что в школе создали центр «Точка Роста». Он активно используется в учебной и внеурочной деятельности.
В общей сложности в учреждении обучается 700 детей.