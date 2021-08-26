Любимов назвал причины проволочек в благоустройстве общественных пространств Рязани

В ходе прямой линии в четверг, 26 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов ответил на вопрос о нарушении сроков благоустройства общественных пространств.
Проблемы со сроками возникают по нескольким причинам. Одна из них связана с резким ростом стоимости стройматериалов, особенно металла.
Ещё одна проблема связана с нехваткой контроля за ремонтными работами.
Также глава региона добавил, что нужна выстроенная система работы с подрядчиком.
Рязанцев Любимов призвал реагировать на проволочки с выполнением ремонтных работ и оперативно сообщать о них.