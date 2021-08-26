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Четверг, 26 августа, 2021
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Любимов назвал причины проволочек в благоустройстве общественных пространств Рязани

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Любимов назвал причины проволочек в благоустройстве общественных пространств Рязани

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В ходе прямой линии в четверг, 26 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов ответил на вопрос о нарушении сроков благоустройства общественных пространств.

Проблемы со сроками возникают по нескольким причинам. Одна из них связана с резким ростом стоимости стройматериалов, особенно металла.

Ещё одна проблема связана с нехваткой контроля за ремонтными работами.

В этом отношении я требую от коллег своевременного, тотального контроля. Если люди не справляются со своей работой, будем с ними расставаться, — отметил Любимов.

Также глава региона добавил, что нужна выстроенная система работы с подрядчиком.

Сейчас эффективно проводится общественный и депутатский контроль. Это и дальше будет приносить позитивные результаты. Он не даёт расслабиться ответственным лицам,

Рязанцев Любимов призвал реагировать на проволочки с выполнением ремонтных работ и оперативно сообщать о них.

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