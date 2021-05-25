Любимов: Инновационный научно-технологический центр сможет стать ключевым инструментом в решении задач по диверсификации

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Инновационный научно-технологический центр сможет стать ключевым инструментом в решении задач по диверсификации. Об этом глава региона говорил в ходе пленарного заседания конференции «Диверсификация оборонной промышленности как приоритет инновационного развития России», прошедшей в областной столице 25 мая.

В работе приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, институтов поддержки и развития промышленности, крупных профильных рязанских и российских предприятий. Конференция открыла цикл региональных мероприятий по диверсификации деятельности организаций ОПК, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приветствуя участников форума, губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил огромный потенциал оборонных предприятий и их влияние на социально-экономическое развитие региона: «Промышленный комплекс представляет основу экономики Рязанской области. На ее долю приходится почти 31% валового регионального продукта. Среди базовых отраслей промышленного комплекса «оборонка» занимает серьезное место. В регионе сформирована инфраструктура поддержки промышленности, реализуются национальные проекты, внедряются механизмы, способствующие увеличению доли выпуска высокотехнологичной гражданской продукции».

Одним из таких механизмов, по словам Николая Любимова, станет инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ): «Основной замысел создания ИНТЦ Рязанской области состоит в формировании современной технологической инфраструктуры и благоприятных правовых и организационных условий, необходимых для разработки, опытно-промышленного освоения и продвижения на российских и мировых рынках передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции. Свою заинтересованность подтвердили крупные региональные предприятия ОПК. Таким образом, ИНТЦ сможет стать ключевым инструментом в решении задач по диверсификации».

В ходе конференции первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова рассказала о результатах работы, проделанной в рамках исследования перспектив взаимодействия частных компаний с сектором ОПК. «Нам удалось сформулировать ту стратегию, которая поможет предприятиям оборонно-промышленного комплекса в процессе диверсификации и достижении поставленных задач», – подчеркнула она.

Заместитель председателя ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов проинформировал собравшихся о том, что подобные мероприятия планируется проводить во всех субъектах, где есть предприятия ОПК: «Для нас как опорного банка оборонно-промышленного комплекса очень важно это направление и участие в решении вопросов диверсификации. В течение ближайшего года мы планируем увеличить портфель дополнительных и льготных кредитов для ОПК на 100 млрд. руб. Ждем появления новых диверсификационных проектов и готовы оказать предприятиям поддержку».

«ПСБ является опорным банком для организаций ОПК, и мы стремимся повышать заинтересованность в диверсификации у наших предприятий. Выпуск гражданской продукции является своеобразным срезом, который позволяет увидеть состояние отрасли. Мы оцениваем это направление наряду с выполнением гособоронзаказа, — сказал в своем выступлении руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов. — Ключевые роли в успешной диверсификации производства играют передовые технологии, компетенции и инвестиции. ПСБ сегодня выступает своеобразной площадкой для создания этих ресурсов. Мы приняли решение, что кредитный портфель для предприятий ОПК в этом году будет увеличен на 100 млрд рублей».