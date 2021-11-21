Лысьвенский театр драмы представил рязанцам предательство в двух действиях

В шестой день международного фестиваля «Свидания на Театральной» на сцену Рязанского театра драмы вышел Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина. Рязанцам представили спектакль «Визит дамы» по одноимённой пьесе Фридриха Дюрренматта. Режиссёр Андрей Шляпин определил жанр постановки как «предательство в двух действиях».

В забытый Богом и удачей городок Гюллен приезжает миллиардерша Клара Цаханассьян. Обедневшие жители разорившегося Гюллена встречают её как звезду и гордость города, хотя в прошлом она никогда не относилась к числу уважаемых здесь людей. Но теперь у Клары есть деньги, а значит, она поможет помочь своей малой родине.

Кроме денег, у богатой дамы есть много претензий и к этому городу, и к его жителям, и особенно – к бывшему возлюбленному, а ныне – кандидату в бургомистры и отцу семейства. Она готова помочь, но с одним страшным условием – её обидчика нужно убить.

Так горожане встают перед страшным выбором: 2 миллиарда в обмен на жизнь одного уважаемого гражданина. Вызов брошен всем, никому конкретно и каждому персонально. У каждого появляется шанс проверить себя, испытать свои принципы, свою мораль. А когда каждый решает, что его это не касается, ничего страшного не произойдёт, нужно просто вовремя отвернуться и промолчать, происходит страшное. Интересы толпы перевешивают жизнь одного несчастного господина Илла, и его приговаривают к смерти.

Сложные темы, поднятые в пьесе Дюрренматта, мрачное сценическое решение и трагический финал не испортили настроение зрителей в этот субботний вечер. Постановку Лысьвенского театра рязанцы приняли очень тепло.