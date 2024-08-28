Девушки часто замечают: косметические процедуры не всегда приносят желаемый эффект. Чтобы избежать подобного, астрологи советуют следить за лунным календарём, который может подсказать лучшее время для стрижек, маникюра, косметологических вмешательств.

Астролог Nadya Zvezdnaya объясняет: на исход той или иной процедуры влияют фазы Луны. Например, в полнолуние и новолуние многие процедуры малоэффективны и даже бесполезны, а тело и кожа требуют отдыха и передышки. На растущей Луне полезно всё, что питает и восстанавливает. Убывающая Луна выводит из организма всё ненужное и отработанное.

Знак Зодиака, в котором находится Луна, тоже имеет значение. В каждый из 12 знаков она заходит два раза за цикл. При этом меняются свойства знаков, а значит и действие на внешность и эффективность проводимых процедур.

Эксперт представляет Лунный календарь стрижек и ухода на сентябрь 2024.

Календарь косметических процедур в сентябре 2024 года

1.09,2.09 – убывающая Луна. Лучшее время для избавления от всего ненужного – лишних килограммов, волос, пигментных пятен. Эффективны процедуры для избавления от прыщей, сухости кожи. Благоприятна профессиональная чистка лица.

03.09. Лучшее время для посещения косметолога. Благоприятный день для омолаживающих процедур для лица и тела. Лечебные маски тоже будут эффективны. Новолуние — благоприятное время для эпиляции. Если выщипать брови, они будут медленнее расти. Рекомендуется удалять волосы на теле с помощью воска. Полезны солевые обертывания, ванны с морской солью.

Благоприятные дни:

4.09-9.09 — время, благоприятное для питания и очищения кожи;

12.09-15.09 — приветствуется посещение салонов красоты и уход за телом;

25.09-30.09 — подходящее время для косметических процедур и чистки организма.

Неблагоприятный день — 18.09, так как кожа особенно уязвима. Имеется риск раздражений.

Календарь стрижек на сентябрь 2024 года

До 4.09 — на ровный срез;

До 18.09 — на рост и густоту;

До 30.09 — на ровный срез.

Благоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2024-го — 1, 6, 10, 13, 21, 23, 24, 28, 29, 30

Неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 3, 5, 17,18, 19, 20, 26

Календарь маникюра на сентябрь 2024 года

С 04.09 по 16.09 можно делать с ногтями всё, что душе угодно. Растущая Луна — можно смело укорачивать ногти. Как бы сильно Вы не укоротили, они быстро вырастут. Так что если вы хотите освежить маникюр, смело избавляйтесь от лишней длины

3.09 будет опасен обрезной маникюр. Новолуние — неблагоприятный период для любых воздействий на ногти.

18.09 нельзя пользоваться новыми средствами по уходу. Они могут вызвать аллергию. Опасна процедура удаления кутикулы.

С 19.09 начинается убывающая Луна. Это неблагоприятное время для сильного укорачивания ногтей. Если вы хотите стать обладательницей длинных ноготков, то в этот период лучше не трогать их длину, так как рост ногтей замедлится

С 19.09 по 22.09 уделите время восстанавливающим процедурам.

Неблагоприятные дни для работы с ногтями— 23, 24, 25, 26.

С 27.09 по 30.09 откажитесь от стразов и рисунков. Стразы на убывающую Луну быстро отпадут, а рисунки быстро вам разонравятся.

Календарь окрашивания на сентябрь 2024 года

Самое сильное влияние на покраску волос оказывает положение Луны в знаке Зодиака. Позитивное воздействие наблюдается со стороны Козерога, Тельца, Льва и Девы, а также Стрельца. Неблагоприятные знаки это: Водолей, Овен, Рак, Рыбы. Плюс — если Луна в фазе рост , окрашивание проходит благополучно, в убывании – неудачно.

Самые благоприятные дни для покраски волос в сентябре 2024-го: 6, 9, 11, 12, 13, 21, 28, 29. Это учшее время для окрашивания и смены имиджа.

Самое время для экспериментов с минимальным риском тоже наступит. Хорошие даты для обновления цвета — 4, 10, 14, 16, 18, 23

3.09 — окрашивание в это время противопоказано. Новолуние неблагоприятный период для любых воздействий на волосы.

Не самые удачные числа, чтобы поменять цвет. Это время, которое хуже всего подходит для экспериментов. — 15.09, 17.09