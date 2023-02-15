Среда, 15 февраля, 2023
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Логунов написал тёще из СИЗО три письма

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Скриншот записи программы

Рязанец Александр Логунов, находящийся в СИЗО по делу об убийстве супруги Елены Логуновой, осенью написал тёще три письма. Об этом Наталия кошелева рассказала в программе «Малахов»

По словам женщины, сообщения приходили через месяц. Она считает, что в письмах Логунова не было раскаяния. 

В передаче также рассказывается о судьбе дочерей Елены Логуновой. Девочки, по решению органов опеки, неделю живут в семье Кошелевой, неделю — в семье Логуновых. Общение между бабушками довольно напряжённое. 

По словам Малахова, общаются достаточно жёстко. При этом семьи живут в одном подъезде. 

Видео доступно по ссылке.

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