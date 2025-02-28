«Лютая выволочка»: Медведев похвалил Трампа, давшего затрещину Зеленскому

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что президент США Дональд Трамп «дал затрещину» Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме.

По его мнению, это будет полезно для украинского руководства. Он похвалил американского лидера, сказавшего Зеленскому всю правду в лицо. Важно, что ему указали на заигрывание с третьей мировой войной.

«Лютая выволочка в Овальном кабинете.

Неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника», — написал Медведев.

Он призвал Трампа остановить военную помощь ВСУ.

Реклама

Вечером в пятницу Владимир Зеленский устроил словесную перепалку на встрече с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В итоге украинская делегация спешно покинула Белый дом, пресс-конференцию после переговоров отменили. Также сорвалось подписание сделки по украинским ресурсам.