Люди с этими числами в дате рождения становятся миллионерами

Нумерологи убеждены, что финансовым благополучием человека управляет своеобразный код, определить который можно по дате рождения. Если в коде зашифрована энергетика богатства, человек проживает свою жизнь в достатке. Если, наоборот, энергетика бедности, увы, на протяжении всего существования ему приходится сводить концы с концами и жить от получки до получки.

По словам российского нумеролога Анастасии Тор, индикатор богатства или бедности можно выявить самостоятельно. Как рассчитать это число, она рассказала в интервью порталу Сиб.фм. Узнать «денежное число» можно при помощи нехитрого вложения всех цифр даты своего рождения. Причём, складывать нужно до тех пор, пока не останется однозначное число. К примеру, дату рождения 05.02.1972 представляем в виде ряда отдельных однозначных чисел, которые нужно сложить: 0+5+0+2+1+9+7+2. В результате простых вычислений поучаем двухзначное число – 26. Его также раскладываем на однозначные числа для сложения: 2+6. Получаем 8 и делаем вывод, что магическим денежным числом для человека с датой рождения 05.02.1972 является цифра восемь.

Так, для каждой цифры в нумерологии существует своя характеристика. Так, например, единица предвещает на протяжении всей жизни финансовую стабильности. Она символизирует начало, и её обладателю с лёгкостью даются новые проекты и начинания. Среди обладателей цифры 1 в дате рождения нередко встречаются бизнесмены и высокие руководители. На своих управленческих постах они чувствуют себя прекрасно и с лёгкостью справляются с поступающими вызовами.

Двойка в дате рождения, увы, богатства не сулит. Более того, она символизирует разделение. Люди с этим кодом сталкиваются с огромными разочарованиями в области финансов, совершаются фатальные ошибки в бизнесе. Но если им удаётся сдержать тягу к роскоши и необоснованным тратам, положение дел можно исправить. Люди с цифрой 3 в коде богатства зарабатывают деньги легко, а тратят их быстро. Можно даже сказать – бездумно. Им не дано копить, они быстро оказываются с долгами, страдают от просрочек по кредитам и платежам.

Четвёрка сулит её обладателям непростой путь к богатству. Им, чтобы достичь финансового благополучия, нужно очень много трудиться. Без должной дисциплины, самоконтроля они обречены на бедность. Но, как правило, людям с четвёркой всё же удаётся брать курс на богатство. Дело в том, что от природы это очень трудолюбивые и предусмотрительные люди, которые умеют откладывать деньги и правильно их инвестировать.

Прекрасные бизнесмены рождаются с кодом пять. Они с детства обладают здоровыми финансовыми привычками: не выходят за рамки намеченного бюджета, относятся к деньгам сосредоточенно и серьёзно. Свои долги, если они и возникают, такие люди отдают вовремя и аккуратно, за что частенько им прилетают «бонусы» от Вселенной в виде удачи и везения.

Цифра шесть в «коде богатства» намекает на изобилие и роскошную жизнь. Вот только людям с шестёркой несметные суммы на счету даются очень легко. Как правило, это богатое наследство, помощь состоятельных покровителей, выгодный брак. Своим положением они наслаждаются, тратят деньги направо и налево. Редко в их жизни происходят колебания, которые лишают их благосостояния.

Цифра семь – очень непростая, обладателям этого кода она готовит несколько вариантов развития событий. Кого-то она может возвести в список самых богатых людей планеты, кого-то – погрузить на финансовое дно. И здесь всё зависит от конкретных способностей и жизненных приоритетов человека.

Восьмёрка также считается сложным числом. Она одновременно символ богатства и символ нищеты. И здесь всё опять же зависит от человека. Если он начинает бездумно тратить деньги, становится расточительным или, наоборот, слишком скупым, богатства ему не видать. Если же человек щедрый, но вместе с тем следует принципам разумной экономии, ведёт семейный бюджет и не пускается в бездумные траты, хорошая прибыль и миллионы на счетах ему обеспечены.

Людей с финансовым кодом девять называют денежными магнитами. Со стороны кажется, что они умеют делать деньги из воздуха. Однако их натурам зачастую мешает удержать финансовый поток, который способен утечь сквозь их пальцы, как песок.