Любовник няни зарезал младенца и бросил тело в подъезде общежития

Сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Кисловодска, который подозревается в убийстве младенца, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, родители привезли сына к няне в общежитие на улице Кирова. Вместе с женщиной в квартире находился сильно пьяный сожитель.

В какой-то момент он набросился на ребенка и нанес ему по меньшей мере девять ударов ножом, после чего бросил тело в подъезде и скрылся. Мужчину не смогли допросить из-за опьянения.

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По данным МВД, родители ребенка на протяжении нескольких месяцев оставляли его с няней.