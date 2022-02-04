Ливневую канализацию в Кальном введут в эксплуатацию в 2023 году

Ливневую канализацию в рязанском микрорайоне Кальное введут в эксплуатацию в следующем году. Такие слова губернатора Николая Любимова приводит пресс-служба регионального правительства.

3 февраля состоялось выездное совещание по вопросам возведения новой школы. На совещании подняли вопрос строительства в Кальном ливневой канализации. Ранее на проблему подтопления территории во время таяния снега и после дождей обратили внимание местные жители.

Глава региона отметил, что проблему проработали специалисты, и в ближайшее время она будет решена. Проект ливнёвки подготовят в этом году. Стоит задача реализовать его в 2023 году.

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Губернатор также отметил, что в этом году к канализации начнут подключать частные дома Кального.