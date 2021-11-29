ЛитРес и Мамба выяснили, насколько важно россиянам духовное развитие партнёра

Любопытные результаты показал опрос, проведенный приложением для знакомств Mamba и одним из самых крупных сервисов электронных и аудиокниг в России и странах СНГ — ЛитРес. Исследователи задались вопросами – насколько важно россиянам духовное развитие их второй половинки, какие книги должен прочесть партнер, делает ли любовь к литературе представителя противоположного пола более привлекательным?

Чем же начитанный человек так привлекателен, этот вопрос также задавался в исследовании. 68% ответили, что широкий кругозор, богатый словарный запас и начитанность кандидата напрямую завит от книг, которые он прочитал. 43% отметили, что начитанные люди обладают интеллигентностью, хорошими манерами и высоким интеллектом. 43% респондентов – поставили галочку напротив варианта критическое мышление. 38% считают, что книгочеи более эрудированы и поэтому с ними интересно.

А 17% не сомневаются, что лучше построят карьеру и большего добьются в жизни именно те, кто дружит с книгой.

Аналитики Мамбы также составили рейтинг зарубежных и российских авторов, чьи книги в идеале должны быть прочитаны второй половинкой. Что творчество Михаила Булгакова надо знать, считают 51% опрошенных. Уверены, что Пушкин – наше все — 47%. Отдали голоса за Достоевского – 43%, за Жюля Верна — 37%, за Чехова — 36%, не будут общаться с человеком, который не знаком с творчеством Акунина – 35%, не хотят иметь ничего общего с тем, кто не читал книги Джоан Роулинг – 30%.

В топе рейтинга любимых авторов россиян также братья Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери, Гоголь, Ремарк, Рэй Брэдбери, Коэльо, Мураками, Пелевин, Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Прилепин, Дмитрий Глуховский и Быков.

В исследовании приняли участие около 1600 мужчин и женщин. В основном, возраст респондентов составлял от 21 до 45 лет. Они отвечали на вопросы анкеты, где были предложены как варианты ответов, так и возможность высказаться самостоятельно.