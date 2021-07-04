Липецкого инвалида возмутил счет за эвакуацию автомобиля

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В Липецке эвакуировали автомобиль инвалида II группы, который оставил машину во дворе, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел ночью 26 июня рядом с подъездом дома №16 на улице Звездной. Также 36-летнему мужчине выписали штраф за нарушение парковки, и ему пришлось платить за эвакуацию авто. Липчанин возмутился выставленной ему сумме.

«Для своего удобства я паркую практически рядом с подъездом, потому что плохо передвигаюсь. Раньше я ставил машину прямо рядом с подъездом, но мне начали прокалывать колеса», – пояснил мужчина.

По словам липчанина, размер его пенсии составляет десять тысяч рублей. При этом на штрафстоянке ему пришлось отдать более четырех тысяч рублей. Мужчина также заявил, что по закону инвалид имеет право ставить автомобиль ближе к входу, если речь идет о его единственном способе передвижения.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области отметили, что водитель припарковался там, где это делать запрещено. Ему выписали штраф в размере одной тысячи рублей.

«К слову, мужчина не предоставлял документов, подтверждающих его инвалидность», – пояснили в ведомстве.

Подчеркивается, что сумма, которую с владельца машины потребовали на штрафстоянке, относится к компетенции городских властей.