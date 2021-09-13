Липецкий мотоциклист наехал на коляску с ребёнком и скрылся с места ДТП

В Липецке, на улице Неделина, на пешеходном переходе мотоциклист наехал на детскую коляску и опрокинул её. Ребёнок и мать остались невредимы, сообщает портал «Город 48».

Как передаёт источник, водитель сначала стал извиняться перед женщиной, но когда увидел, что та вызывает полицию, поспешил скрыться с места происшествия, бросив при этом свой транспорт.

Мать и ребёнка доставили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что мотоцикл не имел регистрационных номеров. Сейчас ведётся поиск сбежавшего водителя.