Липецкий депутат Хомутинников эмигрировал из России вместе с семьей

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Депутат областного Совета Олег Хомутинников, участник ликвидированной «Открытой России», которая признана нежелательной организацией на территории России, решил покинуть страну вместе с семьей, пишет портал «Город 48».

Политик пояснил, что принял такое решение из-за риска возбуждения против него уголовного дела за осуществление деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности.

«К счастью, меня с рейса не сняли», – рассказал Хомутинников.

По словам депутата, его предупредили об отсутствии возможности быть допущенным на выборы в областной Совет или Госдуму

Хомутинников пока не рассказал, в какую именно страну эмигрировал.