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Понедельник, 28 июня, 2021
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Липецкие власти ужесточили коронавирусные ограничения

Никита Брыкин
Липецкие власти ужесточили коронавирусные ограничения
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В Липецкой области внесли изменения в постановление о дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, пишет портал «Город 48».

Как стало известно, нововведения подразумевают ужесточение ограничений в работе  организаций сферы спорта.

Согласно новым правилам, оказание услуг фитнес-центров, а также организация спортивной подготовки должны проходить с загрузкой объектов в объеме не более двадцати процентов от единовременной пропускной способности.

Ранее этот показатель составлял пятьдесят процентов.

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