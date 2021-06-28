Липецкие власти ужесточили коронавирусные ограничения

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В Липецкой области внесли изменения в постановление о дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, пишет портал «Город 48».

Как стало известно, нововведения подразумевают ужесточение ограничений в работе организаций сферы спорта.

Согласно новым правилам, оказание услуг фитнес-центров, а также организация спортивной подготовки должны проходить с загрузкой объектов в объеме не более двадцати процентов от единовременной пропускной способности.

Ранее этот показатель составлял пятьдесят процентов.