Липецкому депутату грозит 12 лет тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Хлевенского района Липецкой области, пишет LipetskMedia.

Инцидент произошел 9 мая. По предварительной версии, 72-летний водитель автомобиля «Тойота Лэндкрузер» не справился с управлением.

В итоге транспортное средство оказалось встречной полосе, где в него врезалось отечественное авто «ВАЗ-2114». В итоге 41-летний владелец водитель «четырнадцатой» скончался на месте.

Парламентария подозревают в том, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит 12 лет тюрьмы.