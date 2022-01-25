Липецкий вице-мэр Негробов оценил уборку снега на «четыре с минусом»

Первый вице-мэр Вадим Негробов проверил, как Липецк убирают от снега, пишет портал «Город 48».

По его словам, в администрации города составили список плохо работающих управляющих компаний. Чиновник назвал припаркованные машины основной проблемой при уборке дворов.

«Очень трудно чистить. Сейчас, когда снег слежался, его можно разбить только грейдером, а когда грейдер работает, есть опасность повредить автомобили», – отметил Негробов.

Он отметил, что припаркованные в неположенном месте будут эвакуировать. В других случаях будет проводится разъяснительная работа.

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В целом Негробов оценил работу коммунальщиков по уборке снега на «четверку с минусом».