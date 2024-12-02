Понедельник, 2 декабря, 2024
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Липчанка раскрыла подробности ДТП: водитель погиб в горящем авто

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Жительница Липецкой области рассказала порталу «Город 48» подробности ДТП в в Грязинском районе, в котором погиб один человек.

Авария произошла вечером 1 декабря на дороге «Восточный обход промзоны Липецка. Столкнулись автомобили «Нива» и Hyundai Elantra. В результате не стало 50-летнего водителя иномарки.

По словам очевидцев, после столкновения Hyundai оказалась в кювете на боку и загорелась от удара.   

«Подойти к автомобилю не смогли из-за сильного возгорания и периодических вспышек. Предположительно, водитель находился в автомобиле», – рассказала липчанка.

Проезжавшие мимо водители попытались извлечь мужчину из «Нивы» который также оказался зажат в салоне. Подойти к иномарке же было невозможно.

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