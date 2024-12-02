Липчанка раскрыла подробности ДТП: водитель погиб в горящем авто

Жительница Липецкой области рассказала порталу « Город 48 » подробности ДТП в в Грязинском районе, в котором погиб один человек.

Авария произошла вечером 1 декабря на дороге «Восточный обход промзоны Липецка. Столкнулись автомобили «Нива» и Hyundai Elantra. В результате не стало 50-летнего водителя иномарки.

По словам очевидцев, после столкновения Hyundai оказалась в кювете на боку и загорелась от удара.

«Подойти к автомобилю не смогли из-за сильного возгорания и периодических вспышек. Предположительно, водитель находился в автомобиле», – рассказала липчанка.

Проезжавшие мимо водители попытались извлечь мужчину из «Нивы» который также оказался зажат в салоне. Подойти к иномарке же было невозможно.