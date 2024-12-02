Липчанка раскрыла подробности ДТП: водитель погиб в горящем авто

Жительница Липецкой области рассказала порталу «Город 48» подробности ДТП в в Грязинском районе, в котором погиб один человек.
Авария произошла вечером 1 декабря на дороге «Восточный обход промзоны Липецка. Столкнулись автомобили «Нива» и Hyundai Elantra. В результате не стало 50-летнего водителя иномарки.
По словам очевидцев, после столкновения Hyundai оказалась в кювете на боку и загорелась от удара.
Проезжавшие мимо водители попытались извлечь мужчину из «Нивы» который также оказался зажат в салоне. Подойти к иномарке же было невозможно.