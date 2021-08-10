Липчанина жестоко избили ночью в баре

- Advertisement -

Полицейские проверяют обстоятельства конфликта, который произошел накануне ночью в баре «Трибуна», пишет портал «Город 48».

Ранее жительница Липецка рассказала в социальной сети «ВКонтакте» об избиении ее брата в этом заведении.

По предварительной версии, его супруге не понравился сервис, и она попросила книгу жалоб, что и стало причиной потасовки.

Утверждается, что женщину толкали и били по голове. За нее заступился муж, которого также избили. Сотрудница заведения, по словам липчанки, заявила, что на жертву напали посетители.