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Вторник, 10 августа, 2021
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Липчанина жестоко избили ночью в баре

Никита Брыкин
Липчанина жестоко избили ночью в баре
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Полицейские проверяют обстоятельства конфликта, который произошел накануне ночью в баре «Трибуна», пишет портал «Город 48».

Ранее жительница Липецка рассказала в социальной сети «ВКонтакте» об избиении ее брата в этом заведении.

По предварительной версии, его супруге не понравился сервис, и она попросила книгу жалоб, что и стало причиной потасовки.

Утверждается, что женщину толкали и били по голове. За нее заступился муж, которого также избили. Сотрудница заведения, по словам липчанки, заявила, что на жертву напали посетители.

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