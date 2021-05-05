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Липчанин зверски убил мать из-за спора во время просмотра телевидения

Никита Брыкин
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В городе Грязи завершено расследование уголовного дела против 51-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве матери, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел 18 февраля в частном доме по улице Куйбышева. Сообщается, что мужчина и его 79-летняя родственница распивали спиртное. Во время просмотра телевидения они поссорились.

В какой-то момент злоумышленник схватил нож и ударил им мать 38 ударов. От полученных ранений она умерла.

Отметим, что обвиняемый заключен под стражу. Он признал вину. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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