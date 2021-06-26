Липчанин избил и ограбил гостя города у бани

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В Липецке полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в ограблении посетителя бани, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел 20 мая. Сообщается, что 42-летний мужчина прибыл в город в командировку. Он познакомился в ресторане с компанией и присоединился к ней. Вскоре новые знакомые отправились в баню.

Ночью потерпевший поссорился на выходе из заведения с группой молодых людей. В итоге один из злоумышленников набросился на приезжего, избил его и присвоил себе 60 000 рублей и телефон.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.