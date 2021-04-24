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Суббота, 24 апреля, 2021
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Липчане пожаловались на дерево, которое чудом не упало на людей

Никита Брыкин
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Жители Липецка пожаловались, что во дворе на улице Звездной порывами ветром сломало один из стволов деревьев, которые предназначены к сносу как аварийные, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что в результате случившегося чудом не пострадал. В администрации города подчеркнули, что дом до ноября 2019 находился в управлении УК «Звездная», которую лишили лицензии из-за отсутствия работ по содержанию дома и придомовой территории в должном объеме.

«С августа 2020 дом в управлении УК «Жилфондпроект». Ими были составлены соответствующие акты», – пояснили чиновники.

Сообщается, что 26 апреля работники УК выполнят опиловку дерева с вышки.

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