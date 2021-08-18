Липчане нарушают запрет на курение кальянов во время пандемии

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В липецком управлении потребительского рынка и ценовой политики проверили соблюдение правил поведения в период пандемии в ряде заведений областного центра, пишет «Город 48».

Согласно постановлению №159 в Липецкой области действует запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных общественных местах.

Выяснилось, что его не соблюдают в кальянных «CalianoLOFT» и «Forest». Их владельцам грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей. В отношении предпринимателей возбуждены административные дела.