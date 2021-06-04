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Пятница, 4 июня, 2021
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Липчан не оставят без медицинской помощи в праздничные дни

Никита Брыкин
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В управлении здравоохранения Липецкой области рассказали, как будут работать государственные медицинские организации в праздничные дни июня, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что в субботу, 12 июня, они будут работать по графику праздничного дня. В воскресенье, 13 июня, медучреждения будут доступны липчанам по графику субботнего дня. При этом участковая служба будет принимать вызовы до 12 часов дня.

Пациентам будут оказывать медицинскую помощь на дому до трех часов дня. В детских поликлиниках прием вызовов для оказания неотложной помощи будет осуществляться до двух часов дня.

В понедельник, 14 июня медицинские организации будут работать по графику выходного дня.

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