Лидер партии призвал заморозить легализацию мигрантов на фоне массовых нарушений

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и лидер фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов призвал приостановить легализацию мигрантов на фоне выявленных нарушений и ввести визовый режим со странами Средней Азии.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге экс-начальника Управления ГУ МВД по вопросам миграции, которого обвиняют в незаконной легализации около 100 тысяч мигрантов.

«Случай в Петербурге — это лишь верхушка айсберга. Информация о массовых нарушениях только за последние дни поступила из Челябинской, Саратовской, Воронежской областей. В стране работает целая подпольная индустрия по легализации мигрантов, которую „крышуют“ коррумпированные сотрудники правопорядка. Ничего удивительного в этом нет — спрос рождает предложение», — комментирует ситуацию политик.

По его словам, ситуацию запустили до такой степени, что «о ней уже кричат не где-то, а в Следственном комитете и МВД — на кону вопрос национальной безопасности России».

«Вопрос с нелегалами нужно решать радикально, о чем уже давно говорит „Справедливая Россия — За правду“: приостановить легализацию мигрантов и выдачу им российских паспортов, провести масштабную проверку миграционной службы и депортировать всех, кто получил разрешение на проживание и работу в России незаконно. А чтобы исключить массовую бесконтрольную миграцию в будущем, нужно ввести визовый режим со странами Средней Азии», — сказал Сергей Миронов.

«Миграционная служба должна получить статус отдельной федеральной структуры в подчинении Президента. Она будет отвечать за разработку и контроль миграционной политики в интересах граждан России, а не лоббистов, заинтересованных в дешевой и бесправной рабочей силе в ущерб национальным интересам страны», — добавил лидер СРЗП.