Лидер молодогвардейцев Рязани одним из первых подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Начался прием документов для участия в предварительном голосовании. Выдвижение кандидатов продлится по 27 апреля. Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской городской Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10, в будние дни с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 или онлайн на сайте pg.er.ru.

Одним из первых участников предварительного голосования стал первый заместитель председателя Молодежного парламента при Рязанской городской Думе, руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Рязани Дмитрий Пантелеев. Он несколько раз выезжал в составе гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Харьковскую область, ЛНР и ДНР, где в совокупности проработал волонтером более месяца. Активно занимается молодежной политикой и патриотическим воспитанием подрастающего поколения, проводит мероприятия, направленные на поддержку участников СВО.

«Принял решение участвовать в предварительном голосовании „Единой России“ на выборах в Рязанскую городскую Думу. Уверен, это будет интересный опыт. Считаю, что представителям молодежи нашего города стоит попробовать свои силы в этой партийной процедуре», — рассказал Дмитрий Пантелеев.

Электронное предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая на портале «Госуслуги».