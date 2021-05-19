Летом 2021 года россиянам может не хватить мороженого

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Возможно, что летом 2021 года россияне испытают дефицит мороженого. Такой прогноз может стать реальностью из-за введения цифровой маркировки с 1 июня 2021 года. Этот процесс, запущенный в пик сезона, также отрицательно повлияет на внедрение в производство кондитерских новинок. Об этом заявила замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

— В условиях отсутствия технических решений для внедрения маркировки на мороженое такие сжатые сроки до даты обязательной маркировки ставят отрасль в тяжёлое положение. Тем более эта дата приходится на самый пик сезона производства мороженого, — сообщила менеджер.

Ресурсы предприятий, производящих мороженое, сейчас направлены на внедрение цифровой маркировки, а не на наращивание объемов производства, — пишет РИА Новости.