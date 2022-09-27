Лето 2022 года вошло в топ-3 самых жарких в Окском заповеднике

Средняя температура минувшего лета превысила многолетнюю норму на 2,4 градуса. Лето 2022 года вошло в тройку самых пожароопасных за историю метеонаблюдений в Окском заповеднике. Самые высокие температуры держались в конце августа – выше 34 градусов.

В этом сезоне средняя температура составила 20,2 градуса, а количество осадков оказалось меньше половины от среднемноголетного значения. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник заповедника Элина Владимировна Антонюк.

Первая строчка принадлежит печально известному масштабными пожарами в европейской России 2010 году. Жаркая погода без осадков держалась полтора месяца. Катастрофически обмелели озёра и реки, высохла растительность. Это привело к сильнейшим пожарам. Погода лета 2010 года побила рекорды за весь период метеонаблюдений в Окском заповеднике по температуре – 22,6 градусов. Осадков выпало 42,6% от нормы.

На второй позиции – лето 1972 года. Тогда лесные и торфяные пожары бушевали во многих областях Центральной России. Средняя температура тоже была высокой – 21 градус, а также отмечались критически низкая влажность и минимальное за 80 лет количество осадков – 59,7 миллиметров.