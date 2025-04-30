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Новости России

Летчик рассказал, что последует за ударом Зеленского по параду Победы

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Попытка ВСУ нанести удар по параду Победы 9 мая в Москве обернется сокрушительным ударом по Украине и ее союзникам, заявил «МК» бывший летчик-истребитель, администратор популярного авиационного канала Fighterbomber

Накануне Владимир Зеленский сказал, что в России «переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают». Многие восприняли это как угрозу сорвать торжественное мероприятие.

Собеседник издания считает, что противник вряд ли ударит по приглашенным гостям парада.

«Ибо через пару часов или минут ответка полетит групповым ударом из комбинаций различных боеприпасов, несущих на борту ядерное оружие. И не только по Украине, разумеется», — пояснил эксперт.

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Как пишут некоторые телеграм-каналы, на фоне заявлений Зеленского стратегическую авиацию и флот ВС России привели в полную боевую готовность.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится 9 мая.

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