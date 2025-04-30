Летчик рассказал, что последует за ударом Зеленского по параду Победы

Попытка ВСУ нанести удар по параду Победы 9 мая в Москве обернется сокрушительным ударом по Украине и ее союзникам, заявил «МК» бывший летчик-истребитель, администратор популярного авиационного канала Fighterbomber
Накануне Владимир Зеленский сказал, что в России «переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают». Многие восприняли это как угрозу сорвать торжественное мероприятие.
Собеседник издания считает, что противник вряд ли ударит по приглашенным гостям парада.
Как пишут некоторые телеграм-каналы, на фоне заявлений Зеленского стратегическую авиацию и флот ВС России привели в полную боевую готовность.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится 9 мая.