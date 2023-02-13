Понедельник, 13 февраля, 2023
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Лепс обматерил Галкина* на концерте в Ставрополе

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Певец Григорий Лепс во время концерта в Ставрополе использовал нецензурную лексику, высказывавшись в адрес шоумена Максима Галкина*, написала КП.

Артист припомнил уехавшему из России коллеге шутки про песню «Натали».

«Натали, утоли мои печали и вали. Массовые интерпретации находил. Зубами мне орехов наколи. Особенно мне нравится: Натали, я купил тебе на кладбище земли. Галкин может идти *****», – резко высказался Лепс.

По словам зрителей, исполнитель в перерывах между песнями много шутил и взаимодействовал с публикой.

*Входит в список физлиц-иноагентов

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