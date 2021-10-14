Леонид Парфёнов представил фильм «Карман России» к 800-летию Нижнего Новгорода

Журналист Леонид Парфёнов выложил в открытый доступ на своём YouTube-канале «Parfenon» фильм «Карман России» к 800-летию Нижнего Новгорода. Прежде картину могли увидеть только в кинотеатрах.

«Карман России» рассказывает о знаковых событиях в истории и экономике города и о его выдающихся людях.

Проект посвящён сразу двум особым датам: 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки.

«Наверное, про 800-летие Нижнего Новгорода можно снять фильмы восьмьюстами разными способами, но мы хотели проследить именно это: инициативу, частный интерес, предпринимательство. С этим негусто в русской истории, прямо скажем. А уж место, где бы частная инициатива проявляла себя из века в век, вообще одно — именно Нижний Новгород», — сказал Парфёнов в предисловию к фильму.

Напомним, закрытый показ картины для нижегородских журналистов и чиновников прошёл в августе 2021 года.