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Четверг, 14 октября, 2021
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Леонид Парфёнов представил фильм «Карман России» к 800-летию Нижнего Новгорода

Александр Ильин
Фото: кадр из фильма

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Журналист Леонид Парфёнов выложил в открытый доступ на своём YouTube-канале «Parfenon» фильм «Карман России» к 800-летию Нижнего Новгорода. Прежде картину могли увидеть только в кинотеатрах. 

«Карман России» рассказывает о знаковых событиях в истории и экономике города и о его выдающихся людях.

Проект посвящён сразу двум особым датам: 800-летию Нижнего Новгорода и  125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. 

«Наверное, про 800-летие Нижнего Новгорода можно снять фильмы восьмьюстами разными способами, но мы хотели проследить именно это: инициативу, частный интерес, предпринимательство. С этим негусто в русской истории, прямо скажем. А уж место, где бы частная инициатива проявляла себя из века в век, вообще одно — именно Нижний Новгород», — сказал Парфёнов в предисловию к фильму. 

Напомним, закрытый показ картины для нижегородских журналистов и чиновников прошёл в августе 2021 года. 

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