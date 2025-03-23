Лену Перминову осудили за видео с 3-летним сыном в ванной

Пользователи интернета осудили модель Лену Перминову за видео, которое она опубликовала в соцсетях. На кадрах девушка принимает ванну вместе со своим трехлетним сыном Александром, пишет «5-й канал».

После просмотра ролика подписчики предположили, что Перминова, бывшая возлюбленная предпринимателя Александра Лебедева, находилась в этот момент без одежды.

В видео сын модели спрашивает, откуда он появился на свет. Перминова отвечает, что до рождения он был у нее «в животике».

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«Волшебный возраст, когда ты — целая вселенная! Как же я обожаю… Каждой маме в такие моменты хочется остановить мгновение, правда? Эти наши разговоры обо всем, детская чистая, неповторимая непосредственность», — написала Лена в подписи к видео.

Мальчик спрашивает: что я ел в животике, были ли там игрушки.

Однако не все подписчики разделили ее умиление. В комментариях развернулась дискуссия: одни осудили модель за неподобающий контент, другие предположили, что на ней мог быть купальник, просто не попавший в кадр.