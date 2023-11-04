Лейтенант полиции Илья Фалин спас женщину в ДТП в Рязанской области

Лейтенант полиции Илья Фалин оказал оперативную помощь женщине, попавшую в аварию в Рязанской области. Подробности случившегося опубликовала пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Илья Фалин — инструктор по боевой, служебной и физической подготовке отдела МВД России по Клепиковскому району. 1 ноября он ехал по трассе Р-132 «Золотое кольцо» около деревни Малиновка. На его глазах «Рено Логан» съехал в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Пассажирка машины получила травмы и не могла самостоятельно выбраться из салона авто.

Фалин оперативно вызвал «скорую» и сообщил о ДТП в дежурную часть. Вместе с другими водителями он перевернул «Рено», достал из машины запертую внутри женщину и оказал ей первую медицинскую помощь.

Жительницу Рязанской области госпитализировали с переломом грудины.