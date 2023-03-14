Легковушка врезалась в столб в Рязанской области, двое пострадали

В селе Инякино Шиловского района Chevrolet Lacetti врезалась в опору линии электропередач. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

ДТП произошло 13 марта около 18:55. За рулём автомобиля находился 55-летний житель Сапожковского района. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб.

Водитель и 43-летняя пассажирка получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.