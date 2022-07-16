Легкомоторный самолёт аварийно сел на просёлочную дорогу в Спасском районе

В субботу, 16 июля, около полудня легкомоторный самолет «Бекас Х-32» совершил экстренную посадку на дороге от села Троица до села Красильниково в Спасском районе. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Самолёт двухместный — внутри находились пилот и пассажир. Люди не пострадали, помощь медиков не потребовалась.

При посадке аппарат задел линию электропередач в 10 тысяч вольт, у него оплавилось крыло, повреждено шасси. При приземлении загорелась трава, огонь оперативно потушили прибывшие пожарные.

Самолет вылетел с аэродрома «Панино. Приехавший его забирать лётчик Дмитрий Новоселов назвал пилота опытным, с многолетним стажем. По его словам, коллега всё сделал правильно.

Жительница села Троица рассказала, что легкомоторный самолет кружил в небе низко над полем, и «мотор у него гудел как-то странно».