Когда мы планируем приобрести воду, разлитую в пластиковые или стеклянные бутылки, обычно руководствуемся тремя критериями: ценой, наличием газации, и вкусом самой жидкости. Однако для удачного выбора этого товара названных базовых ориентиров недостаточно. Что же нужно знать желающим утолить жажду?

Ледниковый маркетинг

Изучая ассортимент магазинных полок, внимательно ознакомьтесь с содержанием этикетки воды. Иногда можно обнаружить броские надписи «чистая родниковая вода», «талая вода», «натуральная ледниковая вода». Часто такие обозначения — маркетинговый ход, а приглянувшаяся вам жидкость — не более чем очищенная по ГОСТу водопроводная вода. Минеральных веществ в ней намного меньше, чем в лечебных столовых водах.

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Настоящая ледниковая вода не может производиться в Рязанской или Московской областях. В наших регионах, в отличии от Северного Кавказа, никаких гор нет. А при доставке не разлитой в бутылки жидкости за тысячу километров от места добычи все уникальные свойства теряются.

Всё вкусное — детям

Вы, наверняка, не пожалеете о своём выборе, если на этикетке купленной жидкости написано «питьевая вода высшей категории». Как утверждают специалисты контролирующих ведомств, такая вода не только безопасна, но и отвечает всем жёстким требованиям по содержанию, концентрации различных металлов, микроэлементов.

Стандарты, которым должна отвечать вода высшей категории, минимум в пять раз жестче, чем допустимые показатели первой категории. В напитках первой категории содержится существенно меньше полезных микроэлементов.

Наиболее строгие требование предъявляют к товарам с маркировкой «детская вода», исходя из того, что маленькие потребители ежедневно выпивают очень много жидкостей из-за особенностей организма.

Досье на этикетке

Теперь разберемся с давным-давно вошедшим в обиход понятием «минеральная вода». Такое название присваивается воде с минерализацией не менее 1 г/л. Подобный напиток, если он находится в свободной продаже, обладает лечебным или профилактическим действием. Пить его в неограниченных количествах опасно. Лучше всего употреблять «минералку» после совета врача. Если вы не хотите посещать доктора ради таких консультаций, посмотрите на этикетке раздел «медицинские показания к применению». Помните — на бутылке должно быть написано, что вода относится к типу лечебно-столовых.

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Для избежания неприятных последствий напитки лучше покупать в вызывающих доверие торговых сетях.

Псоел покупки стоит промыть крышку бутылки, если она не покрыта защитной плёнкой. Иначе — возрастает риск попадания в организм вредных веществ, бактерий.

В тёплое время года специалисты советуют не оставлять воду в пластиковой таре на солнце. При нагревании химические вещества (фталаты) попадают в жидкость. Меньшему воздействию солнечных лучей подвержена вода в таре темного цвета.