ЛДПР предлагает обязать иностранцев сдавать экзамен по вождению для работы в такси

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, предложили изменить законодательство, чтобы обязать иностранных граждан сдавать как теоретический, так и практический экзамены для получения водительского удостоверения категории «B» для работы в легковом такси в России. Об этом сообщает сайт партии.

Существующее законодательство и предлагаемое изменение:

Текущее состояние : Согласно статье 25 части 18.3 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», иностранные граждане, желающие работать в сфере пассажирских перевозок, обязаны сдавать только теоретический экзамен. Навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся национальных водительских прав.

: Согласно статье 25 части 18.3 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», иностранные граждане, желающие работать в сфере пассажирских перевозок, обязаны сдавать только теоретический экзамен. Навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся национальных водительских прав. Предложенные изменения: Законопроект предусматривает обязательную сдачу как теоретического, так и практического экзамена для иностранных граждан, чтобы они могли получить водительское удостоверение категории «B» и работать в такси в России. Это изменение предполагает внесение поправок в Федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации».

Аргументы ЛДПР:

Повышение безопасности : Леонид Слуцкий заявил, что мигранты, работающие в такси без проверки их навыков вождения в России, представляют угрозу для граждан. По данным ЛДПР, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с летальным исходом по вине иностранных водителей выросло на 24% за последний год, что привело к более чем 2 тысячам аварий в крупных городах.

: Леонид Слуцкий заявил, что мигранты, работающие в такси без проверки их навыков вождения в России, представляют угрозу для граждан. По данным ЛДПР, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с летальным исходом по вине иностранных водителей выросло на 24% за последний год, что привело к более чем 2 тысячам аварий в крупных городах. Тщательный отбор водителей: ЛДПР считает, что введение обязательного практического экзамена позволит лучше оценивать реальные навыки иностранных водителей, что приведет к сокращению аварийных ситуаций и ДТП.

Дополнительные меры:

Переэкзаменовка: Законопроект также обязывает иностранных граждан, которые уже получили российские водительские права категории «B» и работают в такси, сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года.

За 2023 год зарегистрировано 934 ДТП с участием водителей-иностранцев легкового такси, что составляет 30,3% от всех происшествий с участием такси. Виновными в этих ДТП были признаны 58,9% водителей-иностранцев, что подчеркивает необходимость проверки их навыков вождения.

В ЛДПР уверены, что принятие данного законопроекта поможет усилить контроль за навыками иностранных водителей и повысить безопасность на дорогах. Законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы 29 августа.