Лариса Пастухова: «Человека всегда тянет туда, где прошло его детство»

2 февраля Всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия» исполнилось 20 лет. В этот день в Москве состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с победителями Конкурса, авторами лучших авторских проектов и проектов в сфере образования. Коллектив сетевого издания 7info.ru от души поздравляет команду проекта со стартом юбилейного сезона! Публикуем интервью с автором и научным руководителем Конкурса, доктором педагогических наук Ларисой Пастуховой. Лариса Сергеевна рассказала нашим коллегам из редакции областной газеты «Рязанские ведомости» (№8 от 3 февраля 2023 год) об истории и перспективах развития просветительского проекта, неразрывно связанного с Рязанской областью.

Лариса Сергеевна, расскажите, как родилась эта гражданская инициатива, кто стоял у её истоков?

У нас действительно Конкурс с очень большой историей, родился он в Рязани, из идеи молодых парламентариев Архангельска, Новосибирска, Коломны, Рязани, Москвы и Калининграда в далеком 2003-м году. Тогда принимался Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Команда ребят, которые придумали Конкурс, занималась тогда развитием молодежного парламентского движения, верила в это. Нам хотелось создать площадку, где молодые люди из разных регионов Российской Федерации могли бы обмениваться опытом, практикой, связанной с включением молодежи в развитие российских территорий. Надо отметить, что молодежная политика тогда была совсем другой, возможности у молодежи были совсем другие. И в этой части соотнесение молодежной политики, развития молодежи с задачами развития российских территорий было и остается новым, актуальным и не таким уж простым направлением. У Конкурса есть своя история, свое лицо, характер, самобытность. Конкурс – живой механизм, который был создан и продолжает своё развитие благодаря инициативе граждан и для граждан.

Вы многие годы были руководителем Конкурса, несколько последних лет являетесь научным руководителем. С чем связан такой переход?

Сегодня проект ведёт молодая команда, находящаяся «на одной волне», говорящая на одном языке с нашими участниками. Где-то студенты, где-то выпускники, которые курируют, взаимодействуют с участниками из регионов, ведут информационный блок. Всё это люди очень инициативные и очень любящие нашу страну, потому что здесь невозможно работать, если идеологически расходишься. Мы даже не воспринимаем это как работу – это образ жизни, стопроцентная вовлеченность, потому что нужно любить то, что делаешь. И мне в этом смысле очень повезло: на протяжении всех лет приходилось работать, взаимодействовать и дружить с людьми, с которыми мы понимали друг друга. И сегодня задача моя, наших экспертов – выступать в роли старших наставников, тем более, вокруг Конкурса сформировалось целое сообщество педагогов-новаторов, у которых есть интерес к Конкурсу как инструменту обучения и воспитания подрастающего поколения.

Только что стартовал новый, юбилейный сезон Конкурса. Для кого проект, кто может принять в нем участие?

Конкурс «Моя страна – моя Россия», в первую очередь, для молодых инициативных граждан, лидеров местных сообществ, которые связывают свою судьбу с удаленными российскими территориями, хотят участвовать в развитии регионов, городов, сел, которые хотят развивать страну, но не на уровне только желания, часто свойственного молодежи протестного настроя, а через созидательную деятельность. Такой деятельностный патриотизм. Это конкурс проектов, где любой молодой инициативный гражданин, будь то предприниматель, студент, школьник, аспирант, не только артикулирует проблему, но и предлагает ее возможное решение через проектную деятельность. Конкурс долгие годы успешно существует в системе образования. Мы работаем со многими вузами, я благодарна и ректорскому корпусу, и студенческим советам, и тем преподавателям, которые используют наш конкурс для постановки задач для дипломного, курсового проектирования. Важно, чтобы диплом, курсовая уходили не «в стол», а ребята готовили в рамках курсовой работы, в рамках дипломного проекта конкретное решение, актуальное для той территории, где вуз готовит кадры, где осуществляет свою деятельность. С другой стороны, это гражданский конкурс, который позволяет аккумулировать инициативу молодых граждан по самым разным проблемам, которые есть в удаленных российских регионах и селах. Наш Конкурс об этом, об инициативах молодых людей, которые хотят менять российские регионы. Мне, как одному из авторов Конкурса, все годы его сопровождающего, видится в этом его особая ценность и особая значимость.

В одном из интервью Вы назвали Конкурс «социальной лестницей». Через какие ступени команда Конкурса предлагает пройти участникам?

Я не люблю слово «конкурс», под ним всегда подразумевается соревнование, а значит – победители и проигравшие. «Моя страна – моя Россия» – это образовательный маршрут, который проходит каждый участник – вместе со своей командой, научным руководителем, родителями. Он начинается с подачи объемной, непростой заявки – она позволяет структурировать идею, привязать к конкретной территории, спрогнозировать возможный социальный эффект – учит думать проектно. Опыт комплексного подхода к созданию заявки, работы в команде, взаимодействия с местным сообществом и органами власти, полученный в проекте, позволяет нашим выпускникам в будущем успешно участвовать в других конкурсах, получать дополнительную поддержку. Наш совместный путь не завершается после подведения итогов сезона – особое внимание мы уделяем постконкурсной поддержке выпускников – это и дополнительные образовательные программы, реализуемые совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и междисциплинарные проектные школы для ребят помладше, конечно, информационная поддержка – те инструменты, которые позволят сделать первые шаги в реализации только что зародившихся идеи или масштабировать уже работающие проекты. В 2016 году по инициативе наших участников была создана Ассоциация выпускников Конкурса, которая сегодня объединяет тысячи молодых людей со всей страны – это и площадка для обмена опытом, и возможность поиска единомышленников, создания новых проектов, реализуемых совместно с Конкурсом и за его пределами.

Выпускники Конкурса участвуют в его развитии. Есть ли примеры, когда проект финалиста Конкурса стал основой его профессиональной траектории?

Все истории наших участников – особенные. Кто-то приходит в проект с инициативой, уже связанной с их профессиональной деятельностью. Как, например, Нина Кузнецова, учитель технологии из Рязани. Вместе со своими учениками на уроках Нина шьет тактильные развивающие книги для слабовидящих детей – уже десятки книг отправлены в Рязанскую областную библиотеку для слепых. Проект Нины родился из ее дела жизни – учительства, безусловно, это уникальная педагогическая инициатива. Другие участники развивают свои проекты вместе с Конкурсом и посвящают ему свой профессиональный путь. 2 февраля на встрече с Валентиной Ивановной Матвиенко выступала наша выпускница – Алина Ращупкина из Санкт-Петербурга. Ее проект задумывался для помощи женщинам, воспитывающим деток с особыми потребностями. Сегодня Алина – генеральный директор благотворительной организации «Теплее вместе», команда которой проводит ресурсные встречи для родителей и рассказывает об инклюзии. Еще один замечательный пример – проект семейной фермы Никиты Россова из Иркутской области. Никита – в прошлом видеооператор и выпускник ВГИКа, переехал в деревню, и сделал из семейной кухни настоящую ферму и сыроварню, где не только изготавливается множество сортов сыра, но и проходят дегустации с элементами готовки. Сыроварня стала точкой туристического притяжения в регионе, а Никита – молодежным «дублёром» Министра сельского хозяйства Иркутской области.

2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Известно, что одной из особенностей проведения Конкурса в наступившем году станет Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности». Какова цель этого проекта, каковы планы по его реализации?

Идея отправиться в большую экспедицию зародилась у наших выпускников несколько лет назад. Тогда мы хотели отправиться на поезде от Калининграда до Владивостока, вместе с молодыми учеными побывать в небольших сельских школах с просветительскими лекциями. Планы изменил 2020 год, но от идеи мы никогда не отказывались. Внутри сообщества она выкристаллизовывалась и обрастала новыми смыслами. Так началась история Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности», в рамках которой уже в этом году группы молодых ученых-исследователей отправятся в регионы к носителям уникальных авторских педагогических практик со всей страны. Главным же итогом проекта, который еще никогда не реализовывался в нашей стране, станет «Живая педагогическая энциклопедия», которая соберет их воедино.

Ваша биография, как и история Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», неразрывно связана с Рязанской землёй. Чувство малой родины очень глубокое, его трудно описать… А что для Вас малая родина?

Как бы ни складывалась судьба человека, его всегда тянет туда, где прошло его детство. Любовь к Малой Родине, как любовь к человеку, – это в равной степени консистенция и суть глубокой субъектной ответственности, заботы и тихой радости от вклада, от созидания. В это искренне верим мы с командой, реализуя на протяжении 20 лет просветительский проект «Моя страна — моя Россия». Все регионы России, 24 иностранных государства, тысячи больших и малых инициатив, реализованных выпускниками проекта в российских городах и селах. Это и есть деятельностный патриотизм, практика добрых дел. Приглашаем новых участников и педагогов-наставников в юбилейный сезон. И пусть девиз проекта- «Большой путь начинается с малой родины» — наполнится особыми смыслами и прирастет делами новых участников в 2023 году. В добрый путь!

Фото: Настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) передаёт в дар автору и научному руководителю Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Ларисе Сергеевне Пастуховой и дирекции конкурса икону Святителя Василия Рязанского (Петербургский международный экономический форум, г. Санкт-Петербург, 2022 год)