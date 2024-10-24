Уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Загид Асаханов рассказал NEWS.ru, что квашеная капуста способствует сохранению мужского здоровья. Он отметил, что одна порция этого продукта содержит суточную норму витаминов K и C.

Квашеная капуста особенно полезна для мужчин, так как помимо витаминов K и C она богата никотиновой кислотой, железом, магнием, цинком, йодом и калием. Также она содержит клетчатку, которая положительно влияет на пищеварение, нормализует микрофлору кишечника и помогает устранить вредные бактерии, — пояснил Асаханов.

Эксперт подчеркнул, что квашеная капуста низкокалорийна, поэтому её можно употреблять даже мужчинам с избыточным весом. Клетчатка, содержащаяся в капусте, способствует очищению кишечника и восстановлению его микрофлоры. Асаханов добавил, что этот продукт и рассол, в котором он хранится, обладают антигельминтными, тонизирующими и желчегонными свойствами.

Кроме того, квашеная капуста является хорошим афродизиаком. Она помогает восстановить мужскую силу, уменьшить усталость и раздражительность, снизить уровень холестерина, а также предотвращает ишемическую болезнь сердца и онкологические заболевания, — подытожил Асаханов.