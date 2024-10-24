Четверг, 24 октября, 2024
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Квашеная капуста способствует сохранению мужского здоровья и снижает риск болезней — врач

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Алексей Самохин
Изображение от timolina на Freepik

Уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Загид Асаханов рассказал NEWS.ru, что квашеная капуста способствует сохранению мужского здоровья. Он отметил, что одна порция этого продукта содержит суточную норму витаминов K и C.

Квашеная капуста особенно полезна для мужчин, так как помимо витаминов K и C она богата никотиновой кислотой, железом, магнием, цинком, йодом и калием. Также она содержит клетчатку, которая положительно влияет на пищеварение, нормализует микрофлору кишечника и помогает устранить вредные бактерии, — пояснил Асаханов.

Эксперт подчеркнул, что квашеная капуста низкокалорийна, поэтому её можно употреблять даже мужчинам с избыточным весом. Клетчатка, содержащаяся в капусте, способствует очищению кишечника и восстановлению его микрофлоры. Асаханов добавил, что этот продукт и рассол, в котором он хранится, обладают антигельминтными, тонизирующими и желчегонными свойствами.

Кроме того, квашеная капуста является хорошим афродизиаком. Она помогает восстановить мужскую силу, уменьшить усталость и раздражительность, снизить уровень холестерина, а также предотвращает ишемическую болезнь сердца и онкологические заболевания, — подытожил Асаханов.

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