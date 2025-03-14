Квартирники, льняные мешочки и Курт Кобейн! Афиша мероприятий Рязани на выходные 15-16 марта 

Пусть погода до сих пор играет с рязанцами в кошки-мышки, прошла, тем не менее, уже половина марта! Это ли не повод отметить? Вне зависимости от метеоусловий важно находить баланс между отдыхом и пользой, так что ловите подборку самых интересных, по версии 7info, мероприятий, которые поднимут вам настроение в эти выходные

15 марта, суббота

– Квартирник (12+), Арт-пространство «Город» – в 15:00 творческая мастерская «Шанс» ждёт всех желающих, поскольку вход свободный, на творческой встрече, призванной помочь зрителям расслабиться после тяжелой недели и пропитаться атмосферой, сочетающей в себе непринужденность и искусство! Место встречи: ул. Горького, д. 94.

– Мастер-классы по изготовлению льняных мешочков и росписи ваз из папье-маше (12+), Рязанская ВДНХ – куда же без активностей от Торгового городка? 15 марта в 16:30 мастера из «пАРТизанЕРязани» научат гостей Резиденции традиций шить льняные мешки с домотканым кружевом, рисунки на которых будут созданы при помощи особого ремесленного метода – ручной набойки. Стоит ли говорить, насколько это универсальный сувенир? Стоимость занятия – 1600 рублей, запись осуществляется по ссылке. В свою очередь, 16 марта в 12:00 уже другая мастерская под названием «Избяные заповеди» проведет занятие по росписи. Стоимость – 1400 рублей, записываться здесь.

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– ОТТА. Инструментальное шоу. Стиль и гармония Поля Мориа XXI века (6+), Муниципальный культурный центр – в 18:00 гости МКЦ станут свидетелями масштабного шоу, сочетающего в себе симфоническое звучание, поп-музыку и инди-рок – настоящее сплетение современных и классических жанров, на границе которых возникает что-то совершенно уникальное и прекрасное! Группа, гастрольная деятельность которой распространяется в том числе и зарубеж, сыграет неповторимые композиции в своем искрометном стиле! Когда? В 18:00. Где приобрести билеты? На сайте культурного центра!

16 марта, воскресенье

– Концерт ансамбля народной песни «Перезвоны» (6+), Детская музыкальная школа №1 – в 15:00 воспитанники класса Елены Коротаевой представят свой отчётный концерт с его колоритными и яркими музыкальными номерами, пропитанными духом русской народности! Гостей будут ждать в большом зале школы.

– Концерт «Вот это хор! Вот это песня!» (6+), Дворец культуры «Приокский» – а вот в 16:00 все-все-все приглашаются к прослушиванию концертной программы, приуроченной к празднованию 35-летия творческой деятельности Народного любительского художественного коллектива Рязанской области женского академического хора «Ретро». Гости смогут насладиться замечательным исполнением песен советских и зарубежных композиторов совершенно разных настроений!

– Струнный оркестр. «Нирвана» (12+), Муниципальный культурный центр – завершаем выходные ярко и громко! В честь дня рождения Курта Кобейна струнный оркестр Hard Rock Orchestra сыграет концерт, на котором прозвучат знаменитые мелодии из всех трех пластинок Nirvana – от самых гранжевых до лиричных. Билеты можно приобрести на сайте учреждения, начало в 19:00.