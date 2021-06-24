Курский «инвалид» поджёг магазин и украл медтехнику

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53 –летний житель Курска совершил ограбление магазина с последующим поджогом. На преступление мужчина пошёл, несмотря на сломанную ногу.

Он вскрыл магазин медицинской техники и стал выносить награбленный товар. Видимо устав от «тяжёлой» работы мужчина устроил себе перекур в здании магазина. Пепел попал на офисную бумагу и спровоцировал пожар.

Проезжавшие мимо на личном транспорте люди увидели мужчину на костылях и горящее здание, остановились и приступили к активным действиям по локализации возгорания.

После того, как пожар потушили, решили помочь мужчине, который ввёл их в заблуждение, сказав, что медицинское оборудование принадлежит его приятелю.

Куряне отвезли «грабителя» с товаром до указанного им места, а на обратном пути обнаружили, что около магазина находятся полицейские.

«Почуяв подвох» они рассказали сотрудникам полиции о ранее произошедшем на этом месте.

Оперативники выехали по указанному адресу и обнаружили всё похищенное имущество.

В отношении мужчины на костылях возбудили уголовное дело по статье “Кража”. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, — пишет Курская правда.