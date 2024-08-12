Понедельник, 12 августа, 2024

Курянин пешком зашел в Суджу и вывел из-под обстрела пятерых своих детей

Автор: powder

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Многодетный отец Роман Яценко спас свою семью, выведя ее из-под обстреливаемой ВСУ Суджи, пишет РБК.

По данным издания, 51-летний мужчина работал вахтовым методом в Москве. Шестого августа жена дозвонилась ему, после чего связь оборвалась. Дома она оставалась с пятью детьми.

После этого курянин поспешил в родной город. Он пешком проник в Суджу и вывел из-под обстрела супругу и пятерых детей.

По пути он помог незнакомой женщине, которая не могла самостоятельно эвакуироваться.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.

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