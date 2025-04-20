Курила в ванной «лампочки»: в Сызрани судят мать за гибель второго ребёнка

Страшная трагедия произошла в Сызрани в начале февраля 2024 года. К одному из военнослужащих с позывным Марсель подошёл старший смены и сообщил, что его срочно отправляют домой. Мужчина сразу почувствовал тревогу — ведь без серьёзной причины военных не отзывают из зоны СВО. К сожалению, его предчувствие оказалось верным, пишет «КП Самара».

11 февраля 2024 года 28-летняя супруга Марселя жестоко избила их 9-месячного сына, и малыш скончался. Почти полтора года спустя следствие завершилось, и женщину отправили на скамью подсудимых. Её обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ребёнка, а также в неисполнении родительских обязанностей.

Марсель и Юлия поженились в 2018 году, вскоре у них родился первенец — Егор. В 2022 году, после начала мобилизации, Марсель ушёл добровольцем на СВО. Связь с семьёй была редкой: во время отпуска он приезжал домой, но мало знал о том, как живут его близкие.

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Когда Юлия вновь забеременела, Марсель был на седьмом небе от счастья. Он не успел попасть на рождение второго сына, но с нетерпением ждал встречи с малышом.

— Артёмку я впервые увидел только на похоронах. В гробу. Жена сказала, что он упал, пока она готовила, но я сразу понял — что-то не так. У него была разбита губа, на голове — гематомы, а в заключении — отёк мозга, — рассказывал Марсель журналистам.

Старший сын Егор, которому тогда было 5 лет, рассказал отцу, что во время его отсутствия мама часто приводила в дом незнакомых мужчин. Также мальчик вспоминал, что она курила в ванной «лампочки». Следствию он сообщил, что в день трагедии мать ничего не готовила на кухне, как утверждала сама.

— По версии следствия, 11 февраля 2024 года женщина нанесла младшему сыну несколько ударов по голове, в том числе предметами, находившимися рядом. От полученных травм ребёнок скончался. Также установлено, что она неоднократно оставляла обоих детей одних дома, подвергая их жизнь и здоровье опасности, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Сразу после похорон младшего сына Марсель забрал Егора к себе. Однако родственники Юлии были против и даже начали угрожать военнослужащему. Юлию на время следствия оставили под домашним арестом.

— Я боюсь оставлять сына с ней. Кто знает, что может случиться, если она снова начнёт курить что-то в ванной, — делился Марсель.

Сейчас 5-летний Егор живёт с опекунами. Неизвестно с кем именно — с родственниками со стороны отца или матери.