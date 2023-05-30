Курение — угроза обществу

Курение в любых дозах губит молодость и красоту, разрушает здоровье. А любителей покурить ежегодно становится все больше и больше, в основном это молодежь.

Специалисты обеспокоены. Болезни молодеют с каждым годом. Никого уже не удивляет инфаркт и инсульт в тридцать лет. У людей, пристрастившейся к никотину с ранних лет, серьезные проблемы со здоровьем.

Среди россиян столько курильщиков, что невозможно прожить день, не оказавшись хотя бы раз в облаке табачного дыма или пара. На смену сигаретам пришли современные устройства с содержанием никотина или без него.

То есть альтернативные способы, которые позволяют людям не быть пассивными курильщиками. Производители данных гаджетов утверждают, что найден выход из проблемы. Во-первых, нет дыма, а пар безвреден. Во-вторых, во многих современных устройствах не используется самый страшный яд – никотин. И человек, курящий сигареты, легко может перейти на безопасное курение. К сожалению, это только иллюзия. Привычка курить – опасна! Как бы она не выглядела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от заболеваний, связанных с курением каждые 6 секунд умирает один человек. При сохранении тенденции роста курильшиков к 2030 году курение станет одним из наиболее важных факторов, приводящих к преждевременной смерти в мире.

Первое место — болезни сердечно-сосудистой системы. Курение резко повышает риск инсульта, расстройства функций головного мозга, вызванного нарушением его кровоснабжения и инфаркта миокарда в 4–5 раз выше, чем у некурящих.

На втором месте — рак легкого. Опухоль, возникающая в поверхностных тканях легких – примерно в 90% случаев обусловлена длительным курением. А современные способы добавляют рак губы и гортани.

На третьем месте – хроническое заболевание сосудов с преимущественным поражением артерий ног, в процессе которого происходит постепенное сужение сосудов вплоть до полного закрытия их просвета с омертвением лишенных кровоснабжения тканей. Это заболевание часто приводит к гангрене и ампутации нижних конечностей курильщика.

Этот счет бесконечен. Ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают около пяти миллионов человек. Только в России никотин каждый день уносит тысячу жизней. Задумайтесь – стоит ли начинать?

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна