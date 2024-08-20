Вторник, 20 августа, 2024

«Купер»: на набор для ухода за садом и огородом россияне потратили 1900 рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» проанализировал спрос на товары, которые россияне заказывают на дачу, и подсчитал стоимость набора для сада и огорода. В число популярных товаров вошли: семена, опрыскиватель, секатор, лейка, лопата.

С июня по июль 2024 года наблюдался рост спроса на товары для дачи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Россияне активно занимались благоустройством сада и огорода, что подтверждается увеличением числа покупок грунта и саженцев на 13% и 27% соответственно. Также за этот период стали чаще заказывать пилы (на 32%) и распылители (на 38%).

Кроме работы, дачники также активно отдыхали и готовили любимые блюда. В июне и июле 2024 года россияне сделали на 44% больше заказов мяса для шашлыка, чем в аналогичный период прошлого года. Для комфорта за городом также стали чаще выбирать шезлонги — количество заказов увеличилось на 21%.

В августе, когда начинается сбор урожая, популярными стали заказы на банки для солений, а также ящики и ведра для ягод и овощей. Самыми востребованными оказались банки объемом 350 мл, следом идут 1,5-литровые банки, затем 500 мл, 250 мл и 2 литра.

Стоимость полного набора для сада составила 1900 рублей. В него вошли семена, опрыскиватель, секатор, лейка и лопата.

Предпочтения россиян для отдыха за городом варьируются в зависимости от региона. В Красноярске в июне и июле этого года вырос интерес к садовому декору, спрос на который увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, красноярцы чаще заказывали ведра для хранения и банки для консервации — спрос вырос в 2,3 и 1,2 раза соответственно.

На юге России, особенно в Краснодаре, летом активно покупали средства от насекомых, спрос на которые вырос в 1,5 раза, а также товары для приготовления мяса на костре, включая мясо для шашлыка, спрос на которое увеличился на 21%, и кетчуп, заказы на который выросли на 13%.

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