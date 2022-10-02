«Кум Ванги» назвал время окончания спецоперации на Украине

Сергей Косторной, называющий себя «кум Ванги», рассказал «Комсомольской правде», когда закончится спецоперация на Украине.

Сергей встречался со знаменитой провидицей. По его словам, Ванга говорила, что все произойдет в Год Златорогого Тура. А значит — в этом году.

Косторной считает, что подготовка к решительным действиям прошла в сентябре, когда были проведены референдумы о присоединении регионов к России. В октябре российские войска усилят давление, возможно нанесение ударов по объектам социальной структуры Украины, которые имеют прямое отношение к спецоперации.

— Она предсказывала, что все завершится, когда упадут листья и выпадет снег. Это будет, получается, конец осени, — приводит КП слова Косторнова.

По его словам, затягивать ситуацию никто не захочет.

Сложности на мировой арене, по словам кума Ванги, после завершения конфликта с Украиной для России закончатся. Запад признает силу нашей страны и отношения восстановятся.